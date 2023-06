Tutti sempre felici di essere nati I sorrisi dei bimbi, un inno alla vita

Eccoli i magnifici sguardi della quarantina di bambini nati nel 2022 a cui la città dà il benvenuto. "I nati sono un grande e concreto segno di speranza; di coraggio e di responsabilità per tutta la comunità – osserva Daniela Renganeschi, presidente del Centro aiuto alla vita di Pesaro, associazione che da 18 anni organizza la festa di benvenuto pubblica, meglio nota come “Felici di essere nati“. Il pomeriggio di serenità, è trascorso tra la giocoleria dell’artista Filippo Brunetti, i laboratori creativi e la golosa merenda, nel cortile di Palazzo Toschi Mosca.

"Vogliamo ringraziare le famiglie che svolgono una funzione importantissima per tutta la collettività: accogliere e crescere il futuro – continua Renganeschi –. La festa è stata promossa ed organizzata, come da tanti anni a questa parte, dalle volontarie del Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro che si occupa di sostegno alla maternità". In che modo? " Da oltre 30 anni – conclude – accompagniamo le madri e le coppie che affrontano gravidanze impreviste e non facili. Nel 2022 abbiamo aiutato e visto nascere 15 bambini a seguito della vicinanza e condivisione vissuta con le mamme. Dal 1989, anno dell’inizio della sua attività, il Cav di Pesaro ha aiutato a nascere 289 bambini. Da questa esperienza scaturisce il desiderio di festeggiare tutti i bambini di Pesaro". A questo ringraziamento alle famiglie si sono associati l’amministrazione comunale – rappresentata dall’assessore Pandolfi e dal consigliere Redaelli – e l’arcivescovo di Pesaro, Salvucci.

Solidea Vitali Rosati