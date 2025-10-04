Tutti "Stregati dalla luna" al Museo del Balì. Il Cicap vuol fare chiarezza sui miti del satellite

Stregati dalla Luna: verso la Luna e oltre – tra esplorazione e immaginazione. E’ l’interessante evento organizzato per oggi pomeriggio dalle 18 al Museo del Balì dal Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, nato nel 1989 su iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di altri scienziati. "C’è ancora chi nega lo sbarco sulla luna del 1969, chi crede a misteriosi influssi lunari su comportamenti umani o cicli biologici, chi attribuisce alla luna poteri magici. L’iniziativa ‘Stregati dalla Luna’ promossa in occasione dell’Observe the Moon Night della Nasa (la Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna, che cade oggi) nasce proprio per far chiarezza su questi temi, sfatando miti e leggende con l’aiuto della scienza e del pensiero critico", evidenziano i promotori dell’evento che si terrà in simultanea in diverse parti d’Italia, con la partecipazione di esperti di astronomia, fisica e divulgazione.

Al Balì, guidato dal presidente Roberto Lauri e dall’astrofisica Francesca Cavallotti, il protagonista sarà il fisico sperimentale dell’Università di Urbino Filippo Martelli, che prenderà in esame la trasformazione della luna da oggetto di contemplazione a trampolino verso la spazio profondo. L’incontro, gratuito, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio tra le leggi della fisica che regolano il sistema Terra-Luna, le sfide dell’esplorazione spaziale e le più comuni fake news che circondano le missioni lunari.

Al centro del racconto anche le nuove frontiere della ricerca, come il progetto ‘Lunar Gateway’, che punta a trasformare la Luna in una base scientifica e una piattaforma per raggiungere lo spazio profondo. Chi lo desidererà potrà esplorare le stanze del Museo del Balì e il suo Osservatorio, acquistando il regolare biglietto. Sandro Franceschetti