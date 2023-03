Tutti vestiti di blu in vista della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Domenica prossima si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2007. Questa giornata serve per trasmettere l’importanza dell’inclusione verso persone con disabilità o affette da disturbi dello spettro autistico, ricordando che il loro carattere e i loro interessi vanno oltre alla superficialità delle etichette che noi gli attribuiamo. Nella vita è normale essere a contatto con persone affette da disabilità e noi siamo tutti d’accordo nel dire che queste persone ci hanno insegnato tanto e che lo continuano a fare ogni giorno. Possiamo inoltre affermare che queste persone dimostrano molta più umanità e riescono ad esprimere i loro sentimenti meglio di come facciamo noi. In questa settimana la nostra scuola ha deciso di fare diverse attività che ci consentono di comprendere meglio il vero significato e l’importanza di questa ricorrenza. Ad esempio, il 28 marzo ci siamo vestiti tutti quanti con un indumento blu, il colore che rappresenta l’autismo, ci siamo riuniti all’ingresso della scuola per poi fare una foto tutti insieme. È stato molto bello vedere tutti noi ragazzi vestiti dello stesso colore e affrontare insieme questa tematica importante con così tanta naturalezza, come facciamo ogni giorno noi studenti e professori all’interno della scuola. Ci sentiamo molto fortunati a prendere parte a questi progetti che testimoniano l’importanza della diversità e dell’inclusione verso gli altri. Siamo sicuri che, con il passare del tempo, sempre più persone riusciranno a capire quanto sia positivo vivere e condividere belle esperienze, tutti inclusi, proprio come facciamo noi a scuola!

Bianca Bartolacci, Mattia Leurini e Alice Penserini

Classe 3ª B