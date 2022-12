Tutti vogliono il ’Natale di Stefi e Marty’ Libro di successo per bambini

La sua missione è "insegnare ai bambini l’empatia e la compassione per gli animali e quanto sia importante lottare per i loro diritti". Per questo l’insegnante fanese Stefania Schiaroli dopo aver realizzato un cortometraggio animalista che è diventato subito virale online (tanto da riuscire ad entrare anche nella programmazione di tantissime scuole primarie della provincia) ora si è ispirata alla sua vita per insegnare ai più piccoli "a difendere ciò in cui credono e ciò che amano". Ne è nato un ciclo di avventure, raccolte in una collana di libri per bambini pubblicata a Londra, che la vede protagonista con la sua fedele amica Rotweiller Marty. Si intitola "Il Natale di Stefi e Marty" il primo volume in programma, uscito pochi giorni fa, che si è rivelato una strenna di Natale apprezzata non solo in Italia, ma anche nel Regno Unito e negli Usa dove è già stato acquistato online in un centinaio di copie, sulla piattaforma di Amazon dove è disponibile nelle due lingue. "Stefi sono io - ci spiega la Schiaroli - una ragazza avventurosa che ama esplorare posti e amicizie nuovi e conoscere culture diverse. Marty è una compagna leale e affettuosa che ama accompagnarmi nei miei viaggi".

"Grazie a Yekta Dastranj che mi cura il marketing, sto realizzando un sogno che avevo nel cassetto da tempo - conclude la Schiaroli -. Anche le illustrazioni del libro sono mie. Ho già in mente tanti altri titoli e se va bene… diventerà una serie infinita".

Tiziana Petrelli