Tutto è pronto per sua maestà la spaghettata

Macchina organizzativa a pieno regime per la 75esima edizione della ‘Spaghettata’, che domani animerà il centro storico di Mondolfo, uno dei Borghi più Belli d’Italia. La kermesse, che coinvolge sul piano organizzativo Avis, Omphalos Autismo e Famiglie, Avis Mondolfo Bikers, Uisp, Caraffa Sprt&Run, Croce Rossa e Protezione Civile, sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale, anche quest’anno unirà la tradizione gastronomica degli spaghetti con il ‘sugo di tonno e alici alla mondolfese’ (condimento riconosciuto come prodotto tipico regionale, ndr) con una serie di proposte sportive, al fine di supportare iniziative sociali e di solidarietà. Il tutto, con l’ulteriore presenza nel centro cittadino di stand con altre specialità culinarie locali, esposizioni artistiche e band musicali. Il primo appuntamento sportivo, con partenza alle 9, sarà la ‘Cicloturistica Valle dei Tufi’, che si snoderà su 3 percorsi: uno lungo di 45 km, uno medio di 37 e uno ridotto di 24. Il ritrovo per tutti i ciclisti è in Piazza del Comune con congruo anticipo rispetto all’orario fissato per lo start. Alle 10 le iniziative ‘motorie’ proseguiranno con la ‘Camminata per la Vita’, sui percorsi di 6 e 11 km, griffata Avis, con partenza sempre da Piazza del Comune. Seguirà l’apertura degli stand gastronomici e delle proposte a carattere culturale e musicale.

La kermesse avrà un secondo step sportivo il 2 aprile, quando da Piazza Borroni scatterà la gara podistica di solidarietà per l’autismo ‘Omphalos Half Marathon’, con tre diversi format: la mezza maratona ufficiale Fidal di 21,097 chilometri organizzata in collaborazione con la ColleMar-athon; una competitiva di 10 e una non competitiva sempre di 10 km. Per la quale, sulla scorta del successo delle edizioni passate, è attesa la partecipazione di numerosi atleti provenienti anche da fuori regione. s.fr.