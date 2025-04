Tutto esaurito a tavola. Pasqua e Pasquetta: pieno di gusto in campagna

Tutto esaurito. Trovare un posto libero a Pasqua e Pasquetta negli agriturismi e nelle Country House della provincia è una vera impresa. Tutti a pranzo fuori a prezzi che si aggirano mediamente attorno ai 40 euro, con menù rigorosamente tradizionali. All’agriturismo "I castagni della Pianella" di Lunano, Enrico Manenti ha la sala piena "ormai da tre settimane. Abbiamo un menù fisso a base anche di castagne locali che restano la nostra principale attrazione. Un menù a 40 euro per tre primi e tre secondi, un gran pranzo. La gente vuole mangiare, deve essere un giorno dove tutti devono dire che era troppo abbondante, altrimenti non si accontenta il cliente. Vale per Pasqua e Natale. Esaurito anche a Pasquetta: 35 euro con piatti più semplici, un paio di primi e secondi, sempre con una parte a base di castagne. Abbiamo pochi del posto, e tante richieste da fuori".

All’agriturismo Ca’ Maddalena di Fermignano camere e ristorante pieni: "Abbiamo gente da fuori – spiega Evita Di Simoni, figlia di uno dei titolari – specialmente italiani, ancora gli stranieri non si sono visti. Il pranzo di Pasqua è stato prenotato anche da gente del posto: 48 euro, tradizionale, tutti incluso. L’agnello è un po’ passato di moda, invece serviamo le nostre carni, la brace e gli arrosti nel forno a legna. Pieno anche il pranzo di Pasquetta, costa due euro in meno. A Pasqua abbiamo più famiglie, a Pasquetta gruppi di amici, come sempre".

"Da Gustin" a Bargni, Pasqua e Pasquetta già al completo: "Abbiamo venticinque posti e abbiamo chiuso le prenotazioni da un paio di giorni – dice Virginio Baldelli e Catia Battistelli (foto) – soprattutto clienti da Pesaro a Senigallia a Fano. Il menù è alla carta: capretti di Beltrami, agnello del monte Nerone, asparagi raccolti a mano da noi, vitalbe e poi il tortellino chiuso al mignolo che serviamo proprio con gli asparagi. Poi riproponiamo la tradizione degli arrosti ma disossati, dalla faraona al coniglio, e la brace. Molto richiesta anche la nostra selezione di formaggi a latte crudo. I turisti transitano anche oltre le feste, soprattutto olandesi ormai residenti qui, una cosa molto bella".

"Foraging" (locale in campagna dentro alla cantina Pompili) pieno a Cartoceto: "Abbiamo dovuto dire no a tante persone – dice Isotta Pompili – la formula dei tavoli condivisi e del pranzo di campagna davanti al camino con i prodotti nostri sta avendo molto successo. Siamo pieni sia a Pasqua che a Pasquetta, con due menù tradizionalissimi. Partiamo con un aperitivo davanti alla cantina, in campagna, e con il gioco delle uova, molto divertente e appetitoso, e proseguiamo con la selezione di agnello al forno o sulla brace, la coratella, la pizza di Pasqua, il formaggio, gli asparagi. Quindi serviamo a tavola due piatti a sorpresa. Il costo è di 75 euro con i vini della cantina Pompili".