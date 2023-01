Tutto esaurito per il Capodanno

È stata una festa (dell’ultimo dell’anno) in tutti i sensi viste le buone presenze turistiche in città: per capodanno strutture in overbooking ad Urbino, come riferiscono operatori turistici e associazioni di categoria. Buona la partecipazione alla festa in piazza della Repubblica, dove si è ballato fino a pochi minuti prima delle tre.

Non si sono registrate problematiche legate a disordine pubblico o incidenti, quindi nessuna criticità rilevante durante la lunga notte di festeggiamenti. Molti turisti hanno scelto di cenare nei ristoranti mentre diversi urbinati e studenti hanno preferito organizzare il cenone di San Silvestro in casa, con amici e parenti, poi tutti in piazza dove era presente un mini street food sotto i portici di corso Garibaldi e dalle 21,30 la musica. La serata è stata organizzata dalla AssComm (l’associazione dei commercianti) con il Comune di Urbino. Sul palco l’esibizione live del gruppo Blend fino al brindisi di mezzanotte, momento accompagnato da spumante e lenticchie offerti dall’associazione delle Contrade. A seguire la diretta radio e social tv in simultanea con altre città italiane (Desenzano del Garda, Madonna di Campiglio e Pescara) curata da Radio Studio Più.

Francesco Pierucci