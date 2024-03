Tutto fa moda. Anche un croissant

Non abbiamo fatto in tempo a parlare de Le Crube la settimana scorsa che proprio in questi giorni è stata presentata, a Torino, Le Crube. Ovvero la brioche sferica. Beh qui la scienza si fonde con il gusto per una esperienza di estetica non indifferente. Ovviamente è stato un lavoro lungo, circa sette mesi di ricerca guidata dalla pastry chef Giorgia Mazzuferi. Anche questa bellissima opera di pasticceria diventarà un cult e forse tra qualche tempo la paragoneremo ad un oggetto moda. Come ho fatto la settimana scorsa. Sempre a dimostrazione di come tutto possa fondersi e arricchire il segmento moda.

Sicuramente ricorderete quando da bambini giocavate (io lo facevo) con i rotoli di nastro adesivo. Ora Balenciaga ci ha creato un bracciale ispirato a questo gesto comune a milioni di bambini. In fondo, soprattutto gli accessori, non sono forse dei giocattoli per gli adulti? Sì. Me lo confermò alcuni anni fa anche un designer. Qui mi viene in mente Graziella Braccialini e le sue leggendarie borse che, molto spesso, attingevano (e attingono) per l’ispirazione al mondo dei giochi. Beh dei veri capolavori dell’arte pellettiera italiana.

Cosa leggiamo questa settimana? La mia amica Corinna mi ha prestato quello che è uno dei libri più letti degli ultimi mesi e sì, ha rapito anche me. E’ la Portalettere di Francesca Giannone (Editrice Nord). Ma ora che è arrivata la primavera la rubrica cade perfettamente come un abito di alta moda nella parte dedicata ai profumi. Sara banale, forse sì ma è la stagione dei fiori quindi l’essenza di questa settimana è a base di delicate e variegate influorescenze. Quali? Di ciliegia sicuramente. Questi petali accordati con una cremosa vaniglia e sfumata in un acidulo accordo di frutti di bosco freschi come, ad esempio, il ribes.

Francesco Pierucci

