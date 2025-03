"Tutto fatto col massimo scrupolo"

La discoteca Cocoricò ha assicurato che l’evento è stato organizzato nel rispetto di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza. I malori registrati sono stati circa una dozzina, dovuti perlopiù agli eccessi di alcol, ma i soccorritori del presidio allestito per l’occasione all’esterno, con un’ambulanza, hanno prestato l’assistenza e le cure necessarie tempestivamente. Per nessuno, ha assicurato il locale, è stato necessario il trasporto in ospedale. Inoltre, non si sono registrate né risse né atti vandalici fuori e dentro il locale. Dunque un evento organizzato con la massima scrupolosità, per mano del pesarese Federico Rubino, ex studente con il sogno di trasformare la festa dei Cento giorni in una sorta di festa nazionale. Rubino e altri ex studenti hanno costituito la società di marketing "Jam group", la quale è riuscita nell’intento di mettere in piedi un evento dai numeri sorprendenti. Come ha peraltro confermato anche il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, che ha sottolineato la crescita e la rilevanza che questo evento sta avendo negli anni, grazie ad un lavoro di squadra tra giovani e professionisti del divertimento, che trasforma così il Cocoricò in un luogo di cultura e sicurezza.

Marco D’Errico