Tutto l’Appennino è la patria della civiltà

Chi di noi alle elementari non ha studiato che gli Appennini sono la catena montuosa più estesa d’Italia? È un assunto che però si tende a dimenticare, in favore dell’altezza delle Alpi. Non hanno fatto altrettanto lo scrittore e poeta Pierluigi Tedeschi e il fotografo Giuseppe Boiardi, entrambi di Reggio Emilia, che si sono avventurati nell’impresa di creare il primo archivio online, libero e aperto a ogni contributo, che raccolga i lavori artistici che abbiano come oggetto indagini legate alla “spina dorsale italiana“.

"Che l’oggetto sia l’uomo, gli animali, l’ambiente o qualsiasi altra cosa legata agli Appennini – ci spiega Boiardi – è tutto ben accetto. Non solo, raccogliamo ogni forma artistica: fotografie, testi teatrali, narrativa, poesia. È un lavoro che a noi non risulta sia mai stato fatto. Lo abbiamo chiamato “Lamalite“, in omaggio a una località del reggiano". La faccenda però si preannuncia lunga: "Forse è un’impresa un po’ folle, certamente ambiziosa. Per ora abbiamo materiale fotografico dell’appennino emiliano, alcuni contatti in altre regioni, ma l’idea è di raccogliere contributi dalla Liguria alla Sicilia. Lamalite cerca persone che abbiano voglia di collaborare, sia con proprie opere che segnalando lavori altrui, antichi o recenti, che abbiano come minimo comun denominatore gli Appennini e la sua cultura artistica".

Effettivamente l’Italia, eccetto pochissime regioni, è tutta ai piedi dell’Appennino. "Ma negli anni – aggiunge Tedeschi – le genti delle Alpi hanno creato una consapevolezza identitaria molto forte, che invece chi abita l’Appennino non ha. Oltre al fatto che sono una catena tutta italiana, da ambo i versanti, hanno fatto nei secoli da ponte a culture e realtà di altissima rilevanza".

L’Appennino della nostra provincia forse più di altri: pensiamo alla Massa Trabaria, alla Flaminia che attraversa la dorsale, ai sassi Simone e Simoncello, al crocevia tra Montefeltro, Toscana, Umbria, Romagna e San Marino. Chiude Tedeschi: "Ci piacerebbe che questo archivio contribuisse a creare un’identità più consapevole di questa spina dorsale dell’Italia, per cui chiunque volesse collaborare, è il benvenuto".

Giovanni Volponi