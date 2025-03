"Tutto meno che business. E’ solo il nostro momento"

C’è chi dice che la “Cento giorni” sia diventata un business. Chiediamo a Federico Rubino, 22 enne, tra gli organizzatori di una manifestazione, la Cento giorni del 10 marzo, che tra pranzo, apericena in viale Ceccarini, trasporti e serata in disco coinvolgerà 3600 studenti, 5 ristoranti, 65 pullman, convenzioni con i locali, security. Rubino lei è d’accordo?

"No. Questo progetto nasce dagli studenti, dalla necessità di ricavare dei momenti di socialità puri. Ad oggi è tutto meno che un business, abbiamo preso numerose scelte che andavano contro i nostri tornaconti personali per permettere agli studenti di beneficiare di un momento unico, ma soprattutto per comunicare un messaggio a cui tengo: i giovani sono più di un problema da sistemare, sono il futuro, e non sono disinteressati e piatti di opinione come spesso vengono descritti".

Il pacchetto completo pranzo, apericena in viale Ceccarini, trasporti e Cocoricò è costato 95 euro. Ma ogni studente ha potuto optare le varie voci. Quanto valeva ognuna delle quattro voci?

"Quanto spendete per un pranzo al ristorante? Il pacchetto da 95€ comprende: trasporti per tutta la giornata; pranzo evento ( l’affitto di una location ad uso esclusivo degli studenti e dei professori, security, impianto musicale, dj, permessi ecc...). Poi per il pre serata: abbiamo allestito insieme alle attività e al comune di Riccione un evento in viale Ceccarini con simulatori, calcio balilla, un volvo truck, dj, personale, security, tutti bar aperti; una maglietta personalizzata Cento giorni; l’ingresso al Cocoricò e la serata che ne deriva. Poi premi garantiti dai nostri sponsor per oltre 50€ a persona. Tutto questo a 95 euro. Quindi: come si può pensare che vogliano farci un business? Sapete quanta gente lavora dietro ad un progetto del genere?"

Le famiglie non sono tutte uguali. Avete previsto delle agevolazioni e sconti in base all’Isee?

"Ci abbiamo provato, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Siamo anche stati accusati di favorire la disuguaglianza, quando volevamo far venire gratis una studentessa che diceva di non poterselo permettere. Abbiamo chiesto con più di un mese di anticipo di accedere al sistema Isee… ma purtroppo ci hanno risposto che non c’era modo".

Avete previsto premi ad estrazione destinati a studenti e classi intere? "Sì, una serie di premi sia per singoli che per intere classi. Alcuni sono stati assegnati tramite un’estrazione casuale, altri attraverso un sistema a punteggi. Tra i premi: viaggi di maturità e varie esperienze per rendere memorabile l’evento. Ringraziamo i nostri sponsor tra cui PGK Karting Network Pesaro, Wall Street English, Kebhouze e Misano World Circuit".

Solidea Vitali Rosati