Tutto pieno per Pasqua tra turisti e scolaresche

Mancano due settimane a Pasqua che, dal punto di vista turistico, è un po’ un banco di prova per la città di Urbino: le prime gite e l’arrivo dei visitatori aprono la stagione e fanno da barometro.

Lunedì il Comune presenterà le iniziative in programma e intanto chi rappresenta le associazioni di categoria si dice fiducioso. Carla Rossi è una guida turistica ed è presidente della Confesercenti di Urbino: "Già adesso siamo presi d’assalto dalle gite scolastiche. Prevediamo per il ponte di Pasqua una forte affluenza in città, chi sento tra strutture ricettive, b&b e casali sono già tutti pieni. Da febbraio ogni anno le scuole si riattivano e poi comincia la ressa delle richieste dei turisti. A differenza degli altri anni si stanno muovendo gli istituti scolastici con più classi, spesso ci troviamo a gestire anche gruppi di 150 persone. Domani invece abbiamo già prenotati 250 adulti che ci divideremo in 10 guide. Stiamo notando che i gruppi sono molto numerosi, probabilmente per ammortizzare le spese. A Pasqua, tranne che con il covid, c’è stato sempre movimento come gruppi e famiglie che scelgono Urbino ed è così anche quest’anno. Prevediamo - prosegue - che se si manterrà in questo modo sarà una bella stagione".

"Ad Urbino la Pasqua è tradizionalmente un momento molto forte sia per gli operatori turistici che per i ristoratori. E anche quest’anno i dati sulle prenotazioni ci dicono questo e sono certamente positivi - spiega Egidio Cecchini, segretario della Confcommercio di Urbino -. Ma, parafrasando Lucio Dalla , ad Urbino e nei territori del Montefeltro potrebbe essere ’Pasqua tutto l’anno’. E’ questa la chiara sensazione che abbiamo avuto a seguito della tante azioni promozionali che come Confcommercio e Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro abbiamo realizzato già in questi primi mesi del 2023: non solo la partecipazione alla Bit di Milano, ma anche le azioni verso tour operator e agenzie e nei giorni scorsi come alla Borsa del Turismo Mediterraneo di Napoli. Emerge in tutti i casi un forte interesse per Urbino e il nostro territorio. Ma allo stesso tempo l’esigenza di costruire una nostra identità sempre più netta che faccia percepire quelle unicità che ci rendano appetibili sul mercato turistico. La costruzione di questa identità passa per un grande impegno unitario tra la nostra associazione con il suo progetto de l’itinerario della bellezza, le amministrazioni e gli operatori".

Francesco Pierucci