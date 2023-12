Tutto pronto a Gabicce Monte per il presepe vivente

Le iniziative nataliziedel Comune di Gabicce Mare sono giunte ad uno dei momenti più attesi, la messa in scena del presepe vivente a Gabicce Monte, organizzato dall’Associazione "Il Borgo dei Grilli Parlanti", con il contributo del Comune, nella giornata del 26 dicembre, dalle ore 16. I figuranti volontari trasformeranno il centro storico in una piccola Betlemme e animeranno case e cortili con botteghe di antiche arti e mestieri allestite nelle stradine interne del borgo, fino a giungere alla grotta della Natività con la sacra famiglia. L’iniziativa sarà arricchita dalla presenza degli zampognari abruzzesi che renderanno l’atmosfera ancora più folkloristica. Insomma, le suggestioni delle feste e della Natività in una rappresentazione sempre speciale.

ANon finisce qui, perché alle ore 20.45, nella Chiesa Santa Maria Annunziata di Ponte Tavollo, andrà in scena il concerto del Coro Le Piccole Note. Gli ospiti saranno i Dirlinger & Pinas. Un insieme di voci, strumenti e, appunto, ospiti speciali con due obiettivi da centrare: divertirsi e raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo presbiterio parrocchiale. Ingresso libero.