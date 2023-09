Tutto pronto per il Biosalus 2023

Man mano che ottobre si avvicina, emergono nuove anteprime sul ritorno in grande stile di Biosalus, il festival del biologico e benessere olistico in città il 7 e 8 ottobre. Due sale al collegio Raffaello saranno dedicate interamente a Tibet e allo yoga, con lezioni gratuite di varianti tradizionali e moderne. Domenica 8 inoltre ci sarà una tavola rotonda dal titolo ‘Se vuoi la pace, costruisci la pace’ incentrata sul ruolo di figure come Gandhi e don Milani. Non mancheranno nei due giorni tanti stand di prodotti naturali e biologici, con le eccellenze del territorio, come da sempre nel programma di Biosalus.