Tuttofare in un bar a Fano e educatoretrice

Bar di Torrette di Fano cerca tuttofare per la cucina del locale. Dalla preparazione di panini alla pulizia e sistemazione del locale. Preferibilmente con esperienza pregressa nel settore e coon disponibilità da giugno a settembre. Doppi turni: pranzo e cena. Per candidarsi invaire il proprio curriculum a [email protected] indicando il seguente codice: 2514542.

Cooperativa di Ancona cerca per la zona di Gradara un educatore o educatrice per comunità terapeutica specializzata in dipendenze patologiche. Requisiti: laurea in Scienze dell’Educazione o adeguamento del titolo. Viene offerto un contratto di 6 mesi rinnovabile con orario part-time di 18 ore settimanali su turni. Per canddiarsi invaire curriculum accedendo al sito www.polo9.org, nella sezione “lavora coon noi“ indicando nella compilazione del format “Gaggera“.