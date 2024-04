Ubaldi (Pd): "Mechelli ricorda male. Discarica votata dal suo consigliere"

Dopo la presentazione della lista del movimento ‘Urbino città ideale’ di Lino Mechelli, a sostegno della coalizione ‘Città concreta’ guidata da Maurizio Gambini, il segretario del Pd di Urbino Giorgio Ubaldi (foto) chiede chiarezza. Il tema è sempre quello, ovvero il progetto della discarica di Riceci a Petriano. "Che a Lino Mechelli gli difetti la coerenza questo è riconosciuto - sostiene Ubaldi -. Ma che si arrivi anche a mistificare la realtà questo ancora non gli era riuscito. Presentando la sua lista in appoggio a Gambini ha detto che il sindaco "con la sua intuizione politico e imprenditoriale ha saputo valorizzare questa città". Cioè 1600 abitanti e 300 partite iva in meno in 10 anni e chiede al Pd di cassare il progetto della discarica di Riceci. Prima dovrebbe chiederlo al suo candidato Baccio Fiaccarini che ha sempre votato sì alla discarica nel Cda di Marche Multiservizi e che non ha mai cambiato opinione. Lui sì coerente e che se riproposto come candidato vuol dire che si è d’accordo con lui. Per non parlare del sindaco Gambini che si è sempre detto favorevole alla discarica, con sfumature diverse a seconda delle circostanze". Quindi Ubaldi chiede a Lino Mechelli di fare "chiarezza all’interno di Urbino Città Ideale, prima di parlare di altri. Il Pd di Urbino è sempre stato contrario alla discarica di Riceci, fin dall’inizio e si è sempre impegnato in tutte le sedi istituzionali e politiche per bloccare il progetto della discarica".

fra. pier.