Ubriaca, litiga col marito e lo colpisce col casco

Beve, litiga col marito e lo colpisce alla testa col casco. Scatta il codice rosso. Denunciata per maltrattamenti in famiglia e lesioni una donna pesarese. L’episodio è accaduto ieri a Santa Veneranda.

Un rapporto conflittuale da tempo. Ad alimentare le tensioni anche il problema di abuso di alcol della moglie. Che quando esagera con il vino, poi finisce per diventare aggressiva e violenta. Proprio come l’altra sera. La donna aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. E’ bastata qualche parola più forte per far scoppiare la lite. Solo che di parola in parola, ma soprattutto di insulto insulto, si è passati ai fatti. La moglie ha afferrato il casco del motorino e l’ha scagliato contro il marito, centrandolo alla testa. L’uomo, ferito, ha chiamato i poliziotti i quali arrivati sul posto hanno fatto scattare il codice rosso. La donna è stata denunciata. Il marito se ne è andato di casa, ma prima si è rivolto al pronto soccorso per farsi curare e refertare. Il caso finirà presto sul tavolo della procura e molto probabilmente a giudizio.

e. ros.