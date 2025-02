Ubriaco al supermaket, arrestato dopo il ricovero

È stato arrestato dai carabinieri il giovane di origine marocchina che venerdì intorno alle 18 ha fatto irruzione, ubriaco, al Conad di via Eugenio Montale a Mercatale di Sassocorvaro-Auditore. Domani dinanzi al gip del tribunale di Urbino si svolgerà l’udienza di convalida. Sembra che il ragazzo coinvolto nella colluttazione poco prima fosse stato allontanato da un bar della zona. Poi sarebbe arrivato all’interno del supermarket attirando l’attenzione del personale del punto vendita per un comportamento eccessivo e molesto.

Ne è nata una violenta lite che si è conclusa con il ferimento suo e di un’altra persona. Il 118, infatti, è intervenuto tempestivamente per accompagnare in ospedale sia il giovane che il responsabile del supermercato. Una delle due ambulanze è giunta all’ospedale di Urbino in codice rosso, l’altra in giallo. Sembra, dalle prime ricostruzioni, che il ferimento potrebbe essere stato causato dall’utilizzo improprio di una bottiglia.

La lite è esplosa mentre il centro commerciale era aperto per il turno del pomeriggio. La presenza del giovane ubriaco non è passata inosservata e, nel tentativo di allontanarlo, la situazione sarebbe degenerata coinvolgendo anche altre persone presenti tanto da richiedere l’intervento di due ambulanze oltre che dei carabinieri. Terrorizzate le persone presenti per la rapida e violenta successione degli eventi. Il titolare del punto vendita, raggiunto ieri telefonicamente, non commenta l’accaduto. "Siamo ancora tutti sotto choc", aveva riferito una dipendente poco dopo il fatto. Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e i motivi per cui, dal nulla, sarebbe esplosa la miccia. Utili, per poter ricostruire la dinamica, potranno essere anche i filmati delle telecamere del punto vendita.