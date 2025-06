Ubriaco sui binari, poliziotto lo salva un attimo prima del passaggio del treno: video choc

Pesaro, 5 giugno 2025 – Una manciata di secondi. Tanto è bastato a un poliziotto per salvare la vita a un uomo, sfiorato da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Pesaro. Una scena drammatica, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che mostra il sangue freddo e il coraggio degli agenti della Volante.

Tutto è accaduto la sera di mercoledì 4 giugno 2025, alle 20.47. Una pattuglia della Questura di Pesaro è stata inviata alla stazione dopo una segnalazione al 112 per la presenza di una persona molesta sui binari.

Il primo agente sceso dalla volante è entrato in stazione e ha notato un uomo dall’altra parte dei binari, in evidente stato di alterazione, che si avvicinava pericolosamente al binario 2.

Nonostante l’intimazione a fermarsi, l’uomo ha scavalcato e si è portato direttamente sui binari. A quel punto il poliziotto non ha esitato: è sceso immediatamente anche lui sui binari, ha raggiunto l’uomo e lo ha sollevato di peso, riuscendo a trascinarlo fuori dalla linea appena in tempo.

Pochi istanti dopo, infatti, è sfrecciato un treno. Secondo quanto accertato in seguito, l’uomo si trovava in stato di ubriachezza. Ma senza l’intervento tempestivo dell’agente, la vicenda avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. A raccontare l’episodio sono le immagini delle telecamere, che documentano attimo per attimo un salvataggio tanto rapido quanto rischioso. Il primo agente, in particolare, ha agito mettendo in pericolo la propria incolumità per evitare una fine certa all’uomo in difficoltà.