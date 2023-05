Ubriaco, dà in escandescenza al bar. Allontanato dalla polizia

Insultava gli avventori del locale e i passanti, finché non ha cominciato a inveire e minacciare di passare alle vie di fatto, costringendo i gestori a chiamare le forze dell’ordine. E’ successo intorno alle 23 di sabato, al Drink & snack, lungo corso Matteotti, in pieno centro a Fano. Protagonista della vicenda, un cittadino romeno sulla cinquantina, che aveva esagerato con l’alcol, già noto per le sue intemperanze in diversi bar. Dopo l’invito ad allontanarsi, l’uomo ha reagito con veemenza, scagliandosi contro chiunque tentasse di calmarlo. A quel punto, il gestore ha allertato il 113. Sul posto, sono giunti i poliziotti del locale commissariato e gli agenti della polizia locale (in foto), che hanno impedito che la situazione degenerasse.

Il romeno è stato poi portato in commissariato per il controllo dei documenti e l’identificazione. Il parapiglia ha destato apprensione tra la gente che il sabato sera frequenta i molti locali in centro. Non si tratterebbe della prima volta che il locale è costretto a affrontare situazioni di questo genere.

Marco D’Errico