Ubriaco, distrugge l’auto nuova. Controlli: ritirate cinque patenti

Ha distrutto l’auto nuova schiantandosi contro un palo della luce. Era ubriaco e aveva un tasso alcolemico pari al doppio del consentito. È uno dei nove incidenti rilevati alla polizia stradale nel week end di Pasqua e che è costato la patente a un 40enne all’imbocco della superstrada a Fano. L’auto, comprata da poco, è stata gravemente danneggiata. In tutto sono state ritirate anche cinque patenti e sono stati investiti due animali selvatici.

Gli agenti della polizia stradale di Pesaro e di Urbino hanno intensificato i controlli durante le festività pasquali, soprattutto quelli a contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di droghe e hanno organizzato servizi mirati in prossimità dei locali della movida. Complessivamente sono state controllate 246 persone, contestate 59 infrazioni, ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza, tra queste ci sono due a giovani donne residenti in provincia, dell’età di 29 e 27 anni, nella notte di Pasqua, una a Pesaro e una a Fano. I punti decurtati sono in tutto 105 e le persone denunciate all’autorità giudiziaria sono 3.

I controlli continueranno anche durante il periodo delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime di incidente stradale. Due dei 9 incidenti riguardano investimenti di caprioli, nei pressi di Cagli e in zona Bivio Borzaga, entrambi a poca distanza di tempo nella prima mattinata di sabato, verso le ore 6. Ingenti sono stati i danni ai mezzi ma per fortuna non ci sono stati feriti. Entrambi gli animali sono morti nell’urto e recuperati da personale del Cras.