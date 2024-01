Ubriaco e a torso nudo crea il panico a Gimarra

Paura l’altra notte a Gimarra, dove un 30enne ha seminato il panico tra gli automobilisti in transito sulla Statale nei pressi del Bar Notturno. Ubriaco e a torso nudo, intorno alle 5.30 del mattino, il giovane camminava in mezzo alla strada, attraversandola più volte in un verso e nell’altro, con il rischio di essere investito. In molti hanno per questo allertato il 112. Sul posto è subito arrivata una volante del Commissariato di Fano diretto dal vicequestore Stefano Seretti, che con difficoltà lo hanno messo in sicurezza. Ma per farlo i due agenti hanno dovuto usare anche il taser perché il ragazzo – come raccontano alcuni residenti – era molto agitato, tant’è che ha ingaggiato anche una colluttazione con i poliziotti. Solo grazie alla prontezza dell’equipaggio si è evitata una tragedia, perché il 30enne per fuggire ha più volte tentato di buttarsi in strada al passaggio delle auto, ma è stato placcato e salvato. Sul posto il 118 che lo ha trasportato al Pronto soccorso. Originario della Puglia, operaio in trasferta a Fano per lavorare in uno dei cantieri stradali in città, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

ti.pe.