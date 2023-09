Ubriaco e in mutande pedala di notte nel liceo

Lo hanno trovato in mutande e canottiera, ubriaco, che girava in bicicletta nel cortile della scuola da cui, una volta entrato, non è più stato in grado di uscire. Ai carabinieri di Fano che l’hanno arrestato per tentato furto e danneggiamento aggravato, non ha saputo neppure spiegare come ci fosse arrivato lì, al Liceo artistico Apolloni, da Jesi dove abita con la compagna che lo ha appena reso padre. E così ieri mattina, al processo per direttissima al Tribunale di Pesaro dove ha patteggiato 6 mesi (pena sospesa), questo moldavo 31enne ormai sobrio ma ancora confuso, oltre a rispondere alle domande del giudice, ha provato anche a dare qualche spiegazioni a se stesso. "Ero senza abiti né soldi, sono arrivato fin qui in treno, ubriaco. Non ricordo nulla. Mi avranno narcotizzato?" Una cosa è certa.

Erano le 3 di notte, domenica, quando l’avvocato Roberto Fabiani è stato chiamato per la difesa d’ufficio di un moldavo irregolare che tre ore prima era entrato furtivamente, spaccando una finestra, nel liceo per rubare una bici. "La vicenda è un po’ particolare - racconta l’avvocato - perché, come lui sostiene, sabato da Jesi (dove sta senza alcun permesso, in attesa di regolarizzare la posizione sposando la compagna da cui ha appena avuto una figlia) è andato a lavorare ad Ancona, allettato dal compenso che gli era stato promesso. Finito il lavoro gli hanno offerto da bere e in sostanza lui dice di non ricordarsi più niente da quel momento, di essersi ritrovato poi sul treno in mutande e canottiera. E’ sceso alla prima stazione, a Fano, non sapendo neppure dove si trovasse. Ha chiesto al primo che ha incontrato come potesse arrivare a Jesi e gli hanno risposto che a piedi era lontano".

Così il moldavo si è addentrato nelle prime vie che ha incontrato, "finché non si è imbattuto in questa struttura che immaginava essere un ospedale dismesso - conclude l’avvocato -. Per ripararsi dal freddo ha divelto la finestra, è entrato e poi ha visto delle biciclette. Probabilmente avrà pensato di tornare a Jesi con una di quelle". Nel frattempo però il rumore ha allertato i vicini che hanno chiamato i carabinieri.

Tiziana Petrelli