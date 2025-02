Ubriaco irrompe al supermercato, è terrore

SASSOCORVARO-AUDITOREMomenti di terrore ieri verso le ore 18 al Conad di via Eugenio Montale a Mercatale di Sassocorvaro-Auditore. Ad un certo punto è esplosa una violenta collutazione mentre il centro commerciale era aperto per il turno del pomeriggio. La lite sarebbe scoppiata tra un giovane di origine marocchina che – stando al racconto di alcuni presenti – sarebbe stato ubriaco. La sua presenza non passava inosservata e nel tentativo di allontanarlo la situazione è degenerata tanto da richiedere l’intervento di due ambulanze oltre che dei carabinieri. Sconvolte le persone presenti per la rapidità e violenza degli eventi.

"Siamo ancora tutti sotto choc – commenta una dipendente contattata telefonicamente nella serata di ieri –, qui ci sono le forze dell’ordine che stanno facendo le indagini". Sul posto sono arrivati infatti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e i motivi per cui, dal nulla, sarebbe esplosa la miccia. Utili, per poter ricostruire la dinamica, potranno essere anche i filmati delle telecamere del punto vendita. "Quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti – commenta il sindaco di Sassocorvaro Daniele Grossi –. Io sono arrivato sul posto quando l’episodio era già accaduto".

Sembra che il marocchino coinvolto fosse stato allontanato in precedenza da un bar della zona e che al Conad abbia attirato l’attenzione del responsabile del supermercato. L’intervento del 118 si è reso necessario per accompagnare in ospedale sia il giovane che il responsabile del supermercato, una delle due ambulanze è giunta all’ospedale di Urbino in codice rosso, l’altra in giallo.