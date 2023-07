Ubriaco su una panchina Arrivano i carabinieri e lui li aggredisce

Era disteso su una panchina con un pieno di alcol in corpo. E quando i carabinieri che avevano notato quella sagoma, si sono avvicinati e gli hanno chiesto le generalità, lui ha risposto a suon di insulti, minacce di morte e soprattutto con schiaffi e calci ai militari, colpendone uno alla gamba e mandandolo all’ospedale. Ha continuato a ribellarsi e a picchiare anche mentre veniva fatto accomodare nell’auto di servizio e pure all’interno della caserma di Pesaro. Il carabiniere ferito ha riportato lesioni (escoriazioni ed ematomi) che i medici del pronto soccorso di Pesaro hanno giudicato guaribili in 7 giorni. Per l’aggressore sono quindi scattate le manette per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il fatto è successo l’altra sera a Gabicce Mare. L’arrestato è un 44enne originario di Rimini, ma residente a Gabicce, al momento disoccupato.

Ieri mattina è finito davanti al giudice per la direttissima. Dopo aver convalidato l’arresto, il processo è slittato al 5 ottobre. Il difensore del 44enne, l’avvocato Raffaella Marini, ha infatti chiesto un termine a difesa.

e. ros.