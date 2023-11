Ubriaco va dalla ex ma lei chiama la polizia

Molestava la ex, andando a suonare il campanello di casa della donna in zona San Lazzaro. Probabilmente perché ubriaco. Comunque la donna ha avuto paura ed ha chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, l’uomo si era allontanato. E’ stato rintracciato poco dopo in un bar, e qui è avvenuto uno show. Perché l’uomo ha iniziato ad inveire contro i poliziotti fino al punto di utilizzare la penna che aveva avuto per firmare l’accertamento lanciandola contro un agente procurandogli una ferita ad un dito. Oltre a questo, ha continuato ad aggredire verbalmente la pattuglia che a quel punto ha ritenuto che la misura della tolleranza fosse stata superata ed ha agito di conseguenza dichiarandolo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, l’uomo è stato portato davanti al giudice per l’udienza di convalida e l’eventuale processo per direttissima. Il magistrato ha convalidato soltanto mentre la difesa, avvocato Roberto Fabiani, ha chiesto i termini a difesa ottenendo il rinvio del processo a gennaio. Nel frattempo, il 38enne ha chiesto scusa agli agenti per il suo comportamento dovuto all’alcol.