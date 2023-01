Ucchielli: "A Montecchio servono anche Polizia e Guardia di Finanza"

Sicurezza e prevenzione, controllo e attenzione. Il sindaco del Comune di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, ha espresso la volontà di rendere il territorio ancora più protetto avanzando una richiesta ai piani alti del Governo. La lettera ha come destinatari due tra le più alte cariche politiche nazionali: il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ai quali il sindaco chiede di intervenire realizzando un nuovo Polo per la sicurezza territoriale. La necessità nasce da una stazione dell’Arma dei Carabinieri di Montecchio che rappresenta l’unica forza di polizia di Vallefoglia. Troppo poco per garantire un servizio agli oltre 15.000 abitanti che ci vivono. "I Carabinieri fanno un ottimo lavoro, ma sono costretti ad operare avendo parecchie unità in meno. Pertanto, la richiesta inviata al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Interno, è quella di costruire un centro per la sicurezza in quest’area. Chiediamo un’attenzione particolare da parte del Governo perché il nostro Comune è punto di riferimento dell’intera bassa Valle del Foglia che conta circa 50.000 abitanti", afferma il sindaco. La frazione che rappresenta la comunità è sicuramente Montecchio ed è proprio lì che, oltre al Municipio che sta per essere ultimato, dovrebbe sorgere il nuovo complesso ideato da Ucchielli. "Il progetto è già stato inviato a Roma. E’ da un po’ di tempo che sollecito, indipendentemente dai governi che si alternano, a creare questo Polo. Potenziare le forze di Polizia e il sistema di sicurezza in questo territorio è una delle nostre priorità. Quindi chiediamo anche di mandare nell’immediato altri Carabinieri ad integrare l’organico limitato, perché questa è un’area ricca e appetibile per chi fa il mestiere del brigante". Cittadini e imprese godrebbero, quindi, della protezione delle forze dell’ordine che dovrebbero essere ospitate nel nuovo Polo, ovvero: Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un’operazione importante a cui il sindaco tiene particolarmente. "Se si vuol tenere il territorio al sicuro bisogna che ci sia anche chi controlla. Vallefoglia è sicura, ma prevenire è meglio che curare".

Lucia Arduini