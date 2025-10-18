Ucchielli boccia ‘Puf’: schemi vecchi: "Ruolo centrale per Vallefoglia"

All’asse PUF – Pesaro, Urbino, Fano – risponde Vallefoglia rivendicando la centralità della politica. Secondo il sindaco Palmiro Ucchielli, il comune ad oggi terza città della Provincia con suoi oltre 15mila abitanti e un trend di crescita demografica e economica costante, avrebbe tutte le carte in regola per rappresentare un secondo polo strategico. Ma ragionare per aggregazioni territoriali, nella speranza di avere più vantaggi in termini di risorse, per Ucchielli, costituirebbe la riproposizione di un vecchio schema politico che non porterebbe vantaggi concreti alle comunità locali. Per questo, traccia una sua linea. "Basta con gli slogan – sostiene il sindaco – si lavori davvero per i cittadini su sanità, salute pubblica, infrastrutture e servizi e sostenibilità. E’ giunto il momento di superare il vecchio schema politico che continua a ruotare solo attorno a Pesaro, Urbino e Fano. Non possiamo più ragionare come cinquant’anni fa. La realtà del territorio è profondamente cambiata. Vallefoglia e l’Unione dei comuni Pian del Bruscolo sono oggi al centro di una trasformazione che ha ridefinito la geografia demografica, economica e industriale della provincia. Quindi è ora di dire basta a questa visione – prosegue il sindaco – e a chi continua a proporre modifiche di facciata, come l’aggiunta di altri nomi al titolo della provincia. Serve invece un confronto serio sui temi che contano davvero per i cittadini".

La posizione di Vallefoglia la rende un punto strategico per lo sviluppo dell’intera vallata del Foglia, che negli ultimi anni ha registrato una notevole espansione e, secondo i dati dell’amministrazione comunale, si confermerebbe come uno dei poli più dinamici della provincia di Pesaro e Urbino. "Il tessuto imprenditoriale è in continua espansione – sostiene il sindaco – di recente è stato inaugurato un asilo nido, sono stati aperti nuovi supermercati, sportelli bancari, strutture scolastiche e sono nate attività commerciali che animano e rafforzano il territorio. Situato nel cuore della vallata del Foglia, che conta circa 180mila abitanti, il comune accoglie quotidianamente circa 50mila persone che vi si recano per motivi di lavoro o per acquisti, provenienti da tutto il comprensorio".

Dati che per il sindaco confermano il ruolo centrale del Comune nei flussi economici e sociali della zona. "Sono numeri che parlano da sé – prosegue - e che impongono di riconoscere e di valorizzare il ruolo centrale che la città svolge nel presente e nel futuro del territorio". Da qui il paletto: fuori da nuovi nomi o sigle, ma negli spazi in cui la politica che sappia dare le risposte ai cittadini torni ad essere protagonista.