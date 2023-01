Ucchielli chiede rimozione tronchi da sotto il ponte

Il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, dopo aver inoltrato alla Regione una lettera dove veniva richiesto un intervento urgente di rimozione degli accumuli di materiale legnoso formatosi ai piedi del ponte di Montecchio, ha scritto al Ministero dell’Ambiente sull’inizio dei lavori per la realizzazione delle casse di espansione e delle aree di laminazione lungo il fiume Foglia. "Queste opere sono di fondamentale importanza perché in caso di piena sarebbero in grado di rallentare la velocità dell’acqua proteggendo i ponti, le strade e i centri abitati da eventuali danni".

l.d.