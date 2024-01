Ucchielli e Alessandri pronti ad andare avanti

Il terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro i 15 mila abitanti è diventata una possibilità concreta. La notizia ieri si è diffusa sui vari media verso l’ora di pranzo. In casa del sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli è andata più o meno così: seduti a tavola con le figlie presenti, la moglie Patrizia si gira verso il senatore e gli chiede, indagatrice: "Non è che tu ci ripenserai un’altra volta...". Lui imperturbabile, prende tempo "Adess...", mentre la figlia più grande, Michela, di professione psicoterapeuta, interviene prontamente: "Mamma, scusa, immagina il babbo tutto il giorno per casa...". Risate e silenzio hanno aperto al senatore la via di fuga. Andando ai fatti e guardando i numeri, Vallefoglia, con i suoi 14.950 abitanti (censimento Istat 2022) è in regola per optare il terzo mandato.

Sindaco Ucchielli le piacerebbe vestire altri cinque anni la fascia tricolore? "Prudenza – è la risposta –.Valuteremo al momento opportuno. Le bocce non sono ancora ferme. Valuteremo insieme con tutti quelli che sono stati sempre con me. Del resto a parte il Portogallo, il limite non lo impone nessun altro Paese. Il limite lo dovrebbe mettere il popolo: se non ti eleggono, non fai il sindaco".

Alberto Alessandri, sindaco di Cagli, al suo gruppo la disponibilità a continuare con un terzo mandato l’ha data, ma anche nel suo caso ad avere peso sarà l’opinione della moglie Rachele. "In questi primi dieci anni, di me in famiglia hanno perso le tracce – racconta –. Però dico anche che la voglia di partecipare e di contribuire alla comunità ce l’avrò finché campo. Per me è un onore servire il mio paese".

Cosa farà Francesca Paolucci, sindaco di Tavullia? "Non mi candiderò per un terzo mandato, ma ci sarò, sempre pronta a contribuire con la mia esperienza per il bene di Tavullia – osserva –. E’ giusto lasciare spazio anche a chi può avere una diversa modalità, idee ed energie nuove. Ho fatto tutto con dedizione e sacrificio. Passo il testimone con la serenità di aver portato a termine tutti gli impegni elettorali".

E a Gabicce Mare cosa farà Domenico Pascuzzi? "Posso solo dire che valuteremo con la mia attuale squadra, con il mio partito e con tutte le forze civiche presenti– dice –. Fare il sindaco non è una passeggiata e le responsabilità sono tantissime oltre all’impegno richiesto. Dovrà essere il frutto, come avvenuto già nei due precedenti mandati , di una scelta ponderata, condivisa ed equilibrata".

L’ultima domanda la facciamo alla pentastellata Cinzia ferri, sindaco di Montelabbate: "Al momento non ho una risposta definitiva: prima mi dovrò consultare con la mia famiglia e poi con il gruppo. Non è facile: siamo un po’ stanchi. Vedremo, ci devo ragionare un pochino".