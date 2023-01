Ucchielli e il maltempo: "Tutte le strade sono state ripristinate"

Il sindaco del comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli informa che da questa mattina 25 gennaio 2023 è stata ripristinata la circolazione in tutte le strade del territorio comunale che sono state interessate nei giorni scorsi da frane e inondazioni causate dal forte maltempo che si è abbattuto sulla nostra Regione. In particolare, precisa il sindaco, da oggi sono regolarmente aperte via Pontevecchio, via Montali e via Cupa dove si erano verificate inondazioni e frane che avevano imposto la chiusura al traffico. Le forti e abbondanti piogge avevano creato anche grande preoccupazione tra la popolazione residente soprattutto per il pericolo di esondazione del fiume Foglia, del torrente Apsa, dei fossi Taccone, del Re dei Gatti e del lago “Ceccolini”. Altra fonte di preoccupazione è stata generata inoltre dal fosso del “Turchino” confinante con il comune di Petriano che ha comportato anche l’evacuazione di un nucleo familiare che è stato provvisoriamente ospitato in uno stabile comunale. Grazie alla tempestività e al grande lavoro svolto dalla Protezione civile, dall’Ufficio tecnico, dal personale esterno comunale e dalle ditte intervenute che hanno rimosso prontamente tutti gli smottamenti franosi consentendo la riapertura di tutte le arterie stradali si è ritornati finalmente alla normalità. Questi interventi però hanno comportato anche un ingente impegno economico a carico dell’amministrazione comunale e per questi motivi oggi stesso è stata inoltrata alla Regione una richiesta di aiuto finanziario. Ringraziamo pertanto, conclude il sindaco, tutti quanti si sono assiduamente impegnati per superare questa emergenza ad iniziare dal personale esterno dell’Ufficio tecnico comunale coordinati dall’ingegner Lorenzo Gai e dall’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli, l’architetto Emanuele Montanari, l’ingegner Mauro Alessandrini della Protezione civile e tutti i volontari.