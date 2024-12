Ucchielli, forbici pronte: "Tanti nastri da tagliare"

Con il 2025 ormai alle porte, il Comune di Vallefoglia ha tracciato un bilancio di quanto è stato fatto nell’anno che volgerà al termine tra pochi giorni. Un nuovo teatro, crescita industriale e migliorie per la viabilità hanno segnato il 2024, dice il sindaco Palmiro Ucchielli, il quale però assicura che il meglio deve ancora venire.

Nella consueta conferenza stampa di fine anno il primo cittadino di Vallefoglia ha presentato il 2025 come "l’anno delle grandi inaugurazioni, poiché vedranno la luce opere importanti per le quali sono stati investiti complessivamente circa 20 milioni di euro. Ormai tutti sanno cos’è e dov’è Vallefoglia. Il 2024 è stato un anno molto importante per noi, a partire dall’inaugurazione del teatro Giovanni Santi di Bottega alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo assunto una centralità rilevantissima, siamo in controtendenza con le nascite ma si vive anche a lungo, tanto da contare più di 200 persone sopra i 90 anni. Sono cresciute tanto le attività commerciali e industriali. Non mancano i problemi, ma l’economia da noi regge bene nonostante la situazione e le difficoltà nate delle guerre che ci sono nel mondo".

Nel nuovo anno il sindaco taglierà diversi nastri, uno dei quali davanti al rinnovato palazzetto dello sport, il PalaDionigi di Montecchio. La Megabox Volley Vallefoglia, squadra di pallavolo femminile che milita in serie A, potrà quindi godere di una struttura più capiente ed accogliente. Si raggiungerà un’altezza di 10 metri e una capienza di 1500 posti, ci sarà la sostituzione del tetto in acciaio con uno in legno e verrò migliorato l’impianto anche dal punto di vista acustico. L’investimento di circa 2,4 milioni di euro – di cui 1,6 milioni derivanti dai contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e altri 800mila euro dall’avanzo di amministrazione del 2022 – evidenzia l’attenzione verso le discipline sportive territoriali, e il sindaco prevede la sua inaugurazione entro Natale 2025.

Attesa anche il "BRT – Bus Rapid Transit", un sistema di trasporto pubblico elettrico in grado di garantire performances tipiche di una metropolitana di superficie e per il quale sono stati spesi circa 11 milioni di euro. Sarà inaugurato anche l’asilo nido di Pian del Bruscolo, dopo una ristrutturazione da 1,2 milioni che permetterà di raggiungere i 180 posti, verranno presentate le nuove mura castellane di Colbordolo (900mila euro) e 800mila euro di asfalti, una costante in questi anni di amministrazione. "Cosa manca? Al momento nuove case – dice Ucchielli – ma stiamo parlando con diversi referenti, ci stiamo mobilitando anche su questo fronte per i nostri cittadini".

Lucia Arduini