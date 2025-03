Ucchielli prova a salvare l’Unione: "Porta investimenti fondamentali"

L’Unione continua a fare la forza. Il presidente dell’ente di Pian del Mauro, Palmiro Ucchielli, rilancia sulle potenzialità in termini di progetti e di investimenti per l’unione fra i comuni di Tavullia, Gabicce, Gradara, Vallefoglia e Mombaroccio. Dopo il passo indietro del comune di Pesaro, che lo scorso autunno ha deciso di riportare in capo a sé le funzioni della polizia locale e dei servizi informatici, precedentemente delegate all’Unione Pian del Bruscolo a cui è stata lasciata solo la gestione della protezione civile, il presidente nella conferenza stampa di ieri mattina nella sala giunta dell’ente ha voluto ribadire l’importanza dell’Unione e ha messo sul tavolo gli obiettivi e le priorità per i prossimi anni di mandato. Del resto Ucchielli non ha dubbi. "L’unione di Pian del Bruscolo, con i suoi 140mila abitanti è la più grande di tutte le Marche. E uniti si è più forti nei confronti delle altre istituzioni – dice – divisi lo siamo di meno". Del resto proprio dal rapporto con gli enti sovraordinati, in particolare con la Regione Marche, e dalla loro possibilità di finanziamento dipendono gran parte delle progettualità in programma. Fra gli investimenti spiccano interventi in tutto il territorio: per quanto riguarda Vallefoglia, negli spazi adiacenti alla sede dell’Unione è stato progettato un polo di servizi sportivi e culturali in attesa di finanziamenti, che comprende il potenziamento della piscina, la realizzazione di una pista di atletica, un campo polifunzionale e la costruzione di una biblioteca. Per quanto riguarda la sicurezza idraulica della vallata è stato invece siglato con la Regione il contratto di fiume per il Foglia per migliorare la gestione delle acque e valorizzare l’ambiente naturale.

"Grazie all’Unione dei Comuni sono stati ottenuti anche finanziamenti cruciali per il nostro sviluppo – sostiene il presidente Ucchielli – Solo per citare alcuni esempi sono stati acquisiti circa un milione e 100mila euro per l’ampliamento del nido che consentirà di ospitare 180 bambini e sarà aperto dalle 7 alle 19, a cui vanno aggiunti 12 milioni di euro per il progetto Brt, il pullman elettrico che collegherà Vallefoglia e l’intero comprensorio dell’unione a Pesaro in soli venti minuti. Infine sono stati stanziati circa 400mila euro per l’ampliamento e la gestione del sistema di videosorveglianza del territorio". L’unione Pian del Bruscolo, secondo quanto ha illustrato Ucchielli, ha ricevuto in questi ultimi mesi anche importanti finanziamenti europei: fra questi Ewaster, finalizzato a promuovere il corretto smaltimento dei prodotti elettronici e delle batterie, a cui si aggiungono iniziative di carattere culturale come la valorizzazione della storia della Linea Gotica, e i progetti ‘Mangia & pensa’ e ‘Educare in Comune’ indirizzati alle famiglie e ai ragazzi.

Beatrice Grasselli