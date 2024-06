Ucchielli ter, c’è il nuovo consiglio. La prima seduta fissata per giovedì

L’Ucchielli ‘ter’ è ufficialmente iniziato e giovedì 20 giugno alle ore 18 ci sarà anche la prima seduta del nuovo Consiglio comunale. Il sindaco, forte del suo quasi 59% e dei 4.028 voti conquistati con la lista "Democratici e civici per Vallefoglia", è pronto a ripartire con un ricco programma per il suo terzo e ultimo mandato a Vallefoglia, potendo contare su fidati consiglieri al suo fianco da anni ma anche su tanti volti inediti.

Gli eletti della maggioranza, come già scritto, sono undici: Angelo Ghiselli, Massimo Pensalfini, Barbara Torcolacci, Mirco Calzolari, Francesca Sparaventi, Debora Denti, Stefano Gattoni, Paola Tasini, Gianluca Vichi, Emanuele Brizi e Annalisa Rossi. All’opposizione, invece, ci saranno per il centrodestra Carla Nicolini e, in rappresentanza della seconda forza delle elezioni ‘Vallefoglia cambia’, gli eletti Silvia Torcoletti, Gioele Palazzi, Mirko Pacini e il candidato Andrea Torcoletti’.

Si apre così il nuovo tavolo di lavoro. La riunione, convocata in sala consiliare del municipio di Vallefoglia a Montecchio di Vallefoglia, sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito internet del Comune di Vallefoglia (www.comune.vallefoglia.pu.it).

Il sindaco Ucchielli fa sapere poi che si partirà con alcuni passaggi che sono la prassi in un rinnovato Consiglio comunale: esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali; giuramento del sindaco; elezione del presidente del consiglio e del vice presidente del consiglio; comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco; elezione della commissione elettorale comunale.

Lu.Ard.