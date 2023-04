Ucchielli torna a casa dopo l’ictus: "Sto bene, ora recupero le energie"

Palmiro Ucchielli è tornato a casa. Ieri, a metà giornata, il sindaco è stato dimesso dalla ‘Stroke Unit’ dell’ospedale di Fano, dove era stato ricoverato il 20 aprile a causa di un ictus. Il suo tempismo nel capire che qualcosa non andava e l’intervento immediato dei sanitari hanno evitato guai peggiori. Ucchielli ha trascorso in ospedale anche il giorno del 50esimo anniversario di matrimonio con la moglie Patrizia. Ora dovrà fare qualche giorno di convalescenza prima di tornare in Comune: "Devo recuperare energie", ha detto ieri. Vedrete che ci metterà poco tempo.