Ucchielli, tour in Albania "Progetti da condividere"

Viaggio di Palmiro Ucchielli alla volta dell’Albania. Il sindaco, rientrato da pochi giorni, ha visitato i diversi comuni con cui Vallefoglia ha istaurato rapporti di amicizia e collaborazione, partendo da Durazzo. Nella tappa iniziale del tour è stato ospite della prima cittadina Emiriana Sako nel suo Municipio. La seconda città più grande dell’Albania e primo porto marittimo è uno dei comuni con cui Vallefoglia dialoga maggiormente, collaborando per diversi progetti promossi anche dalla comunità europea. "Ci siamo confrontati per oltre un’ora sulle diverse tematiche che rappresentano le nostre realtà territoriali e sui progetti che si potrebbero condividere per crescere e sviluppare insieme – ha raccontato Palmiro Ucchielli –. In questo modo, vorremmo incoraggiare i legami permanenti tra le amministrazioni e i cittadini delle due nazioni, favorendo allo stesso tempo gli scambi economici e commerciali, la promozione turistica anche congiunta dei rispettivi territori ed i legami storici e geografici all’interno della Regione Adriatico Ionica". Con l’invito come ospite a Vallefoglia, il sindaco ha ringraziato Sako per l’accoglienza dirigendosi verso la seconda tappa. La visita successiva è stata a Tropoja, piccola città sulle Alpi albanesi al confine con il Kosovo. Poi il rientro.

Lu.Ard.