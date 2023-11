Uccisa dal marito, le indagini. Il pm fa sequestrare il telefonino. Oggi autopsia e convalida

Il magistrato che indaga sull’omicidio di Fano, Marino Cerioni, farà sottoporre a perizia il telefonino di Angelo Sfuggiti. Non c’è un elemento certo da trovare ma va capito che cosa è successo tra l’uccisione della donna, nel pomeriggio, e il ritrovamento del corpo avvenuto intorno alle 20.30 da parte di un figlio. A chi ha chiamato, se ha chiamato, il 70enne dopo l’omicidio, ha parlato con dei familiari, amici, qualcuno che possa avergli indicato come comportarsi? A questa domanda, il telefonino potrebbe dare delle risposte. Ma oggi alle 10.30 ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto da parte del gip. Una seduta anomala, senza la presenza dell’indagato perché ancora ricoverato in ospedale ma solo dell’avvocato Paolo Di Loreto, legale d’ufficio. Sarà necessario procedere con una seconda udienza quando Angelo Sfuggiti potrà presenziare all’udienza e, nel caso, rispondere alle domande dei magistrati. L’uomo è tuttora ricoverato in ospedale e sta seguendo la terapia di disintossicazione dai barbiturici che ha ingerito. Non è chiaro quando i medici potranno consentirgli di rialzarsi e rispondere alle domande degli inquirenti, la polizia di Fano, i quali dovranno ricostruire le fasi che hanno preceduto l’omicidio. Non è un caso che gli accertamenti tecnici della Scientifica siano proseguiti tutta la notte nella casa di via Montefeltro a Fano, una traversa di via Fanella, fatta di casette a schera e singole tutte a due piani. Va ancora chiarito, e sarà l’autopsia a farlo, come il 70enne abbia ucciso la moglie, usando solamente le mani oppure avvalendosi anche di qualche filo o stoffa. Può anche essere che la morte non sia avvenuta subito. E’ certo che i vicini di casa raccontano di non aver sentito particolari rumori che possano aver allarmato. In quella casa urlavano spesso.

ro.da.