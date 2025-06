Uccise il rivale a coltellate. Ma l’aggravante è esclusa: via libera all’abbreviato

Un coltello scomparso, un uomo morto trafitto al cuore, e due cugini al centro di un’accusa che pesa come piombo. Ieri mattina si è aperto in tribunale a Pesaro il procedimento per l’omicidio di Dritan Xhepexhiu, ucciso con almeno tre coltellate la sera del 7 agosto 2024, nei pressi della sua abitazione a Tavullia. Tra i due precedenti dissidi per soldi, risalenti agli anni prima. In aula, ieri mattina, da una parte c’erano i familiari della vittima tra cui il padre e la madre, occhi fissi davanti a sé, stretti in un dolore che non cede. Si sono costituiti parte civile.

Dall’altra Artur Cerria, 38 anni, in carcere a Forlì, difeso dagli avvocati Marco Defendini e Matteo Mattioli. Presente anche l’imputato, ma lontano. Nessun contatto, nessuno sguardo. Solo silenzio, sorvegliato a vista.

Secondo l’accusa, Cerria ha colpito Xhepexhiu con un coltello richiudibile, con una lama di almeno dieci centimetri, mai ritrovato. Una delle coltellate ha leso il cuore causando un tamponamento cardiaco fatale. La morte era stata pressoché immediata. L’uomo è accusato di omicidio volontario e porto abusivo d’arma. Ma la pm Maria Letizia Fucci ha escluso ieri, durante l’udienza preliminare, l’aggravante dei futili motivi: un passaggio chiave, che ha aperto la strada al rito abbreviato. Cerria verrà sentito il 17 ottobre, nella stessa udienza in cui sono attese requisitoria del pm e discussione della parte civile. Il 24 toccherà invece alla difesa.

Intanto si muove anche il secondo binario del processo: quello contro Agron Cerria, 25 anni, cugino dell’imputato, residente a Gabicce Mare. È accusato di favoreggiamento. Pochi giorni dopo l’omicidio, in cucina, parlando con la moglie dell’imputato, era stato intercettato mentre diceva: "Fortuna che mi sono liberato del coltello, l’ho buttato nel bidone davanti alla casa". Una frase registrata da una microspia, pochi minuti prima che passasse il camion dei rifiuti. Ma quell’arma non era stata più ritrovata. Eppure, interrogato nell’immediatezza dai carabinieri, Agron aveva detto di non aver notato nella scena del delitto alcuna arma, ma di averne solo sentito parlare. Ora sarà processato anche lui con rito abbreviato: la richiesta di messa alla prova avanzata dal suo legale Simone Campolattano del foro di Rimini è stata infatti respinta dal giudice.

Il processo è solo all’inizio, ma ha già un grande assente: il coltello. Ora saranno le intercettazioni, le omissioni e i silenzi a parlare. Ora tocca al processo ricomporre ciò che è stato tagliato via.