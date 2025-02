Uccise la cognata con la pistola: confermata la pericolosità sociale

E’ stata confermata ieri al tribunale di Urbino la pericolosità sociale di Andrea Marchionni falegname 47enne, che il 25 luglio 2023 uccise la cognata di 39anni Marina Luzi. Lo ha dichiarato ieri in aula lo psicopatologo forense Luigi Berloni confermandone la pericolosità sociale e il fatto che l’imputato potrà partecipare al processo. L’uomo, reo confesso, ammazzò la cognata a sangue freddo sparandole un colpo in fronte con la sua pistola Beretta semiautomatica (per uso sportivo che deteneva regolarmente). E’ stato ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto (il perito ha valutato che sarebbe affetto da "schizofrenia paranoide" e "psicosi delirante"), anche se in grado di affrontare il processo.

L’omicidio avvenne in casa, in via Pirandello, nella prima campagna di Fossombrone dove Andrea Marchionni viveva al piano superiore insieme alla madre. Marina, il compagno e fratello dell’assassino e la piccola abitavano invece al piano di sotto. L’assassino ora si trova in una Rems. Fu poi lo stesso omicida, in una lettera, a spiegare il movente del delitto sostenendo un delirante coinvolgimento della massoneria nella vicenda Covid. Diceva che il vaccino conteneva delle nanotecnologie dannose e che Marina, insieme ad altri, con questi dispositivi volevano procurargli danni fisici.

"Sono a tutti gli effetti armi biologiche", scriveva. All’udienza erano presenti le parti civili, Enrico Marchionni, fratello dell’imputato e compagno di Marina, assistito dall’avvocato Elena Fabbri, Milena Luzi e Franca Gelsomini, la sorella e la madre della vittima, assistite dall’avvocato Francesco Coli. La prossima udienza si svolgerà il 17 aprile.