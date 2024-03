Uccise la padrona, è salvo. Tigre finisce in comunità

di Alessandro Mazzanti

URBINO

Ha provocato una tragedia – ha ucciso a morsi la padrona, il 29 febbraio scorso – ma forse riuscirà ad evitare di essere abbattutto. E’ la storia del cane Tigre, 8 anni a novembre, razza pastore dell’Asia centrale, 60 chili – che dal giorno della tragedia è rinchiuso in un box del canile di Ca’ Lucio a Urbino. La sua padrona aveva 84 anni e si chiamava Gianna Canova. Presa a morsi, senza motivo apparente, muore dissanguata.

Il destino del pastore pareva segnato: difficile recuperarlo tramite un percorso rieducativo. Ma poco dopo il fatto arrivano offerte di adozione da parte di associazioni animaliste che vogliono evitare che il cane sia ucciso. Una di queste si concretizza: il Comune di Mercatino Conca, dove è avvenuta l’aggressione, ha confiscato il cane (quindi lo ha tolto dalla proprietà del padrone, marito della donna) e lo darà in adozione alla associazione "Fondazione Jigen", il cui presidente è Maurizio Lombardi Leonardi. Martedì prossimo c’è un incontro, in cui il cane verrà ceduto a questa associazione. Che è obbligata, con apposita ordinanza del Comune di Mercatino, a pagare un educatore cinofilo che lo sottoponga a percorso rieducativo. Perché Tigre, in base a una valutazione fatta dai veterinari dell’Ast 1, è stato giudicato "a rischio potenziale elevato". Ha un punteggio (sommatoria di una serie di voci legate alle reazione date in questi giorni dall’animale ai veterinari che lo hanno esaminato) di quasi 800, quando già 500 è un punteggio che delinea aggressività. Quindi, ogni tre mesi l’associazione che adotta Tigre attraverso un suo veterinario dovrà fare una relazione di come Tigre sta cambiando, se cambia, e inviarla ai veterinari dell’Ast 1.

Alla fine del percorso, si deciderà se il cane è recuperabile: se l’esame sarà positivo, cioè se Tigre lo avrà superato, si potrà evitare di abbatterlo.