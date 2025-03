Uccise l’amico a coltellate. Chiesti 24 anni per Alessandrini. Il pm esclude la premeditazione

Ha ammazzato l’amico con 23 coltellate, l’ha fatto con crudeltà ma senza l’aggravante della premeditazione e dell’aver agito per futili motivi. Questa la ricostruzione del sostituto procuratore Irene Lilliu, che ieri mattina ha aperto la discussione nel processo per omicidio volontario di Pierpaolo Panzieri, 27 anni, accoltellato a morte il 20 febbraio di due anni fa dall’amico 31enne Michael Alessandrini dopo una cena a casa della vittima in via Gavelli. Il pm ha chiesto la condanna dell’imputato a 24 anni di reclusione oltre a 3 anni di ricovero in una Rems (una struttura sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e inoltre che venga riconosciuta l’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato. All’udienza di ieri in corte d’assise Michael Alessandrini non era presente ma la sua mente è stata passata ai raggi X nel corso della requisitoria della pubblica accusa.

In apertura dell’udienza il sostituto procuratore aveva chiesto di produrre anche un’indagine integrativa e di procedere all’esame di due consulenti tecnici. La richiesta è stata però rigettata dai giudici. "Il cuore di questo processo – ha evidenziato il pm –, riguarda le aggravanti che vengono contestate. Un dato assodato è che l’imputato è affetto da un vizio parziale di mente, un disturbo di personalità schizotipico grave, come confermato dal collegio dei periti e tutti sono d’accordo su questo. Ma l’aggravante della crudeltà, cioè la volontà di causare sofferenze ulteriori alla vittima, è compatibile con questo vizio di mente parziale. L’agonia di Pierpaolo Panzieri è durata tra i 4 e i 10 minuti e Alessandrini, nel raccontare quei momenti ha detto ‘ero così nervoso che mordendogli un dito gliel’ho quasi tagliato e ancora mi si muove il dente’. Ha riferito di avergli sferrato un sinistro potente, di aver mirato al collo e poi quando era esanime a terra di avergli tirato dei calci".

Una diversa valutazione viene invece fatta dal pm a proposito delle altre due aggravanti di cui ha chiesto l’esclusione. "Per quanto riguarda la premeditazione – ha illustrato il pm –, Alessandrini aveva un’idea ossessiva, era convinto che Pierpaolo e altri amici sfruttassero sessualmente sul web la sua fidanzata (ascoltata come testimone durante una precedente udienza a porte chiuse). La ragazza ha anche detto che Alessandrini era ossessionato che tra i due ci fosse una relazione. Questa situazione si era aggravata dall’inizio del 2023 ed era diventata un’idea fissa soprattutto da quando Pierpaolo era andato a vivere da solo. Alessandrini diceva che avrebbe liberato la società dai corrotti che erano amici di Pierpaolo. Anche l’altro amico che doveva essere a cena con loro la sera del delitto (ascoltato anche lui a porte chiuse ha riferito che Alessandrini faceva discorsi strani, diceva che era perseguitato dai servizio segreti e che voleva salvare il mondo dalle persone corrotte. La premeditazione presuppone una fredda e perdurante determinazione ed essere lucido non significa avere una capacità di fare altrimenti. E’ vero che Alessandrini pianifica il delitto a mente fredda ma questa pianificazione è frutto della patologia".