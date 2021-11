Un uomo di 48 anni di Montecchio è morto l’altro ieri ad agli ospedali riuniti di Ancona, dove era ricoverato, per le complicazione da Covid. Non era vaccinato. La nota della sanità fa sapere che aveva malattie pregresse ed era stato ricoverato al San Salvatore in rianimazione. Poi a fine agosto è stato trasferito ad Ancona dove non c’è stato nulla da fare. Respirava grazie alla Ecmo, l’ossigenazione extracorporea. Covid Marche: un neonato in terapia intensiva e un 48enne morto. Il contagio morde ancora Intanto si...

Covid Marche: un neonato in terapia intensiva e un 48enne morto. Il contagio morde ancora

Intanto si registra un balzo in avanti dei positivi al Covid nelle Marche, che arrivano in un giorno a 140 (contro i 42 dell’altro ieri), con un tasso di incidenza che sale a 45,70 su 100mila abitanti (ieri era 43,35); mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati: 81 (+1 su ieri).

E’ la nostra provincia in testa alla classifica per nuovi casi, essendo stati 35. Seguono Ancona con 28, Fermo con 26, Ascoli Piceno con 16 e Macerata con 14. Ci sono poi 21 casi che riguardano cittadini residenti fuori regione. Dall’inizio della crisi pandemica sono stati individuati 26.134 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 35.923 in provincia di Ancona, 24.490 in quella di Macerata, 11.959 nel Fermano e 12.740 nel Piceno; inoltre, sono 5.213 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

I ricoveri nelle Marche: sono 81 i pazienti Covid assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 1 più di ieri, e 7 (+3) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 20 pazienti: 11 (+1) a Pesaro, 3 (-1) in reparto e 1 in pediatria a Torrette, 1 a Macerata, 1 a Fermo e 3 a San Benedetto del Tronto; ci sono 19 (-1) pazienti ricoverati nella semi-intensiva di Pesaro. Nei reparti non intensivi sono in 42 (+2): 2 al Covid e 1 in ostetricia a Pesaro, 20 a malattie infettive, 1 in ostetricia e 3 (+2) in Pediatria a Torrette e 15 (+1) a Malattie infettive di Fermo. Sono 53 (-1) gli ospiti nella Rsa di Campofilone (Fermo). Nelle Marche ci sono anche 2.260 persone in isolamento domiciliare (+86), mentre sono diventati complessivamente 111.009 (+52) i dimessi e guariti. Val la pena di ricordare che il 3 novembre 2020, registrava nelle Marche una media settimanale di 507 casi giornalieri, mentre oggi la media si ferma a 93.

Veniamo ai dati sui vaccini: sono 76.121 gli studenti delle Marche tra 12 e 19 anni, a cui sono state somministrate le due dosi di vaccino: rappresentano il 69,1% della popolazione scolastica della regione. Di contro, uno studente su tre nella fascia d’età 12-15 anni risulta non vaccinato e la percentuale scende al 16,5% nella fascia 16-19 anni.