Ucraini e fanesi in piazza sotto la stessa bandiera

La comunità ucraina, ieri pomeriggio, ha manifestato in piazza XX Settembre, a un anno dell’inizio del conflitto. Tra i partecipanti tanti cittadini comuni ma anche numerosi rappresentanti delle associazioni che in questo anno si sono impegnate per rendere meno traumatica la permanenza degli ucraini a Fano. "Per la nostra e la vostra libertà", questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione "Insieme Per Ucraina" con il patrocinio del Comune. Un’occasione per ringraziare del sostegno e dell’aiuto fin qui ricevuto dall’Italia e dalla comunità fanese, ma anche per rivendicare la necessità di resistere.

Presenti diversi amministratori comunali, non il sindaco Massimo Seri che, in Libano per una missione di cooperazione internazionale, ha inviato una lettera. "E’ già passato un anno dallo scoppio della guerra – ha scritto il primo cittadino agli ucraini di Fano – dalla ingiustificabile aggressione del popolo ucraino. Un anno di guerra è una esperienza terribile, annientante, insopportabile". E ancora Seri: "Voglio dimostrare senza se e senza ma che sono con voi, contro questa guerra stupida e inutile". Poi il riferimento all’articolo 11 della nostra Costituzione: "L’Italia ripudia la guerra" e alle parole di Roberto Benigni al Festival di Sanremo: "Se tutti i Paesi avessero adottato l’articolo 11, oggi non esisterebbe più la guerra e nessun Paese ne avrebbe potuto invadere un altro".

"Nel nostro piccolo – ha poi ricordato l’assessore Sara Cucchiarini – abbiamo sostenuto la comunità nei bisogni primari, nella raccolta di materie prime, di cera, di fondi per l’acquisto di generatori di corrente e con la comunità ucraina abbiamo condiviso il dolore profondo della morte di Anastasiia (la ragazza uccisa dal marito ndr) che abbiamo celebrato e ricordato proprio qui in questa piazza".

Anna Marchetti