Udc: "Perché il Nolfi è fermo mentre a Urbino si lavora?" Paolini: "Nessun ritardo, il cantiere partirà a fine settembre"

"Perché a Urbino si è già aperto il cantiere per la ricostruzione del Liceo Raffaello, mentre all’ex Carducci di Fano tutto langue?". Se lo domanda Stefano Pollegioni (Udc Fano) che ricorda come le due storie abbiano viaggiato su binari paralleli fino a un certo punto. "Poi cos’è successo?". "Nel 2019 il Liceo Nolfi Apolloni di Fano e il Liceo Raffaello di Urbino – ricorda – furono interessati da verifiche statiche e di vulnerabilità sismica e ritenuti, dai tecnici, strutture a rischio e quindi chiuse con provvedimenti immediati. A Fano centinaia di studenti insieme ai loro docenti dovettero accettare con grande difficoltà spostamenti provvisori in spazi di fortuna per poter svolgere le lezioni e andare avanti. Ancora oggi con l’imminente apertura dell’anno scolastico 2023-2024 la situazione non è cambiata". L’Udc sente allora il dovere di rassicurare docenti, studenti e a tutta la città, ricordando che: "Con l’interessamento del Senatore Udc De Poli, che ha visitato su invito del sottoscritto nel mese di febbraio scorso la struttura fanese, e la collaborazione degli esponenti del Governo si è riusciti a sbloccare quei 5 milioni di euro fermi per un cavillo burocratico. Finalmente ad aprile scorso si risolve l’arcano e il treno con i soldi, che il presidente della Provincia Paolini dichiarava ironicamente agli organi di stampa, che stava aspettando alla stazione, è arrivato inviato sul primo binario con la firma del Governo Meloni".

Pronta la replica di Paolini: "Ma Polleggioni su che binario viaggia? C’è stato, negli anni passati, un forte interessamento da parte della Provincia e di tutti gli eletti del territorio (ricordo On. Rossini). Il Raffaello è stato subito finanziato mentre il Nolfi (ex Carducci) era tra i primi non finanziati, ma abbiamo lavorato e, dopo alcuni mesi, è rientrato in area finanziabile. Tutto sarà pronto per inizio lavori a fine settembre. Però Fano, che è una grande città, non veste bene il ruolo e deve smettere di fare la Cenerentola perché otterrà il Carducci e tanto di più".

Dal canto suo il preside Giombi si mostra sereno e fiducioso: "Sulla base di informazioni acquisite nel corso di recenti incontri con Provincia e Comune, mi risulta che: il progetto sia pronto e la Provincia sia in procinto di approntare il bando per l’appalto dei lavori; nell’imminente anno scolastico le sedi rimarranno le attuali (Classico e Scienze Umane nella sede Nolfi del Campus, Linguistico e Economico-Sociale nella sede ex Battisti di viale XII Settembre, Artistico nella sede di San Lazzaro); i lavori dovrebbero svolgersi alla conclusione dell’anno scolastico 202324 e concludersi in linea con le tempistiche Pnrr (2026)".

