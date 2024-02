Udienza gup per l’omicidio. Panzieri

E’ fissata per stamane alle 11 l’udienza preliminare per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri, 27 anni, operaio, avvenuto la sera del 20 febbraio 2023. Alla sbarra, con l’accusa di omicidio premeditato aggravato dai futili motivi, c’è Michael Alessandrini, 31 anni, pesarese, amico di infanzia della vittima, con problemi psichiatrici evidenti. Quella sera era stato invitato a cena da Pierpaolo ma vi è andato armato di coltello e con l’intenzione di preparare una trappola per cogliere l’occasione di uccidere l’amico. Il motivo che lo ha spinto a farlo non è mai stato chiarito. A difendere l’imputato sono gli avvocati Asole e Taormina, mentre la parte civile è rappresentata dagli avvocati Biancofiore e Anselmo