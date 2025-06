Ufficiale l’arrivo dell’ala: "Sarà un onore per me"

Secondo arrivo in casa Vuelle. Dopo quello di Tambone, presentato lunedì, nel tardo pomeriggio di ieri la società ha rotto gli indugi anche su Alessandro Bertini, ufficializzando un accordo raggiunto ormai da tempo. Ala classe 2002 di 194 cm per 87 kg, arriva a Pesaro dopo un 2024/2025 che lo ha visto impegnato nel campionato di Serie A2 con la maglia di Orzinuovi. Bertini conosce bene la realtà della Serie A2, campionato nel quale ha già disputato la stagione 2021/22, vestendo la maglia di San Severo; nell’annata successiva lo troviamo in Serie B con Brianza Casa Basket, poi nel 2023/24 torna nella seconda serie, approdando a Orzinuovi dove resta anche per il 2024/25, realizzando 17 punti in 29 minuti nel match contro la Vuelle, terminato all’overtime con la vittoria dei lombardi, serata in cui la sua prestazione pesò parecchio dato che fu anche la partita che frenò il trend positivo della squadra di Leka, che in quel periodo stava andando forte.

Il direttore sportivo Nicola Egidio presenta così la new entry in casa biancorossa: "Abbiamo fortemente voluto Alessandro. È stata molto apprezzata la voglia e la celerità con cui ha deciso di abbracciare la nostra causa - sottolinea il dirigente -. Tiro da tre punti ed efficienza difensiva sono le caratteristiche che lo contraddistinguono, ma riteniamo abbia margini di miglioramento anche in altri aspetti del gioco. È un giocatore in fase di ascesa nel corso della sua carriera e siamo felici di averlo con noi".

Tanta la soddisfazione nelle parole di Alessandro Bertini: "Non vedo l’ora di iniziare la mia quarta stagione in A2 e di conoscere compagni, staff e tifosi - dice il 23enne bresciano -. Sarà un onore far parte di una squadra che rappresenta una piazza storica della pallacanestro italiana".

Nel frattempo il mercato registra tre affari che riguardano ragazzi cresciuti nel settore giovanile biancorosso: molto gratificante il biennale firmato da Michele Serpilli con la Tezenis Verona, un club che dopo l’arrivo in panchina di coach Demis Cavina si è molto rinforzato e si candida ad un campionato da protagonista. Mentre Umberto Stazzonelli, che insieme a Oki Maretto aveva conquistato la Next Gen con l’Under 19 nel 2023, ha firmato per Torino, rimasta nelle mani di coach Paolo Moretti. Infine, Lorenzo Calbini, l’anno scorso molto positivo in B a Faenza, è in procinto di chiudere l’accordo con Piacenza, una delle retrocesse dall’A2. Fa piacere poi apprendere che la Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato ad Andrea Gracis il premio come dirigente dell’anno della stagione 2024/25, terminata con la promozione in Serie A di Udine, di cui era direttore sportivo.

Elisabetta Ferri