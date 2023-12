Ufficio Iat: ora la gestione è del Comune

L’ufficio Informazioni e accoglienza turistica di via Puccinotti è passato dalla Regione al Comune di Urbino. La cosa è avvenuta un po’ in sordina, con l’assessore Roberto Cioppi che vi aveva accennato in un’intervista durante la primavera, ma senza poi annunci ufficiali o inaugurazioni al momento del cambio di gestione, nonostante per arrivare a tale risultato siano serviti un lungo lavoro dell’amministrazione e reiterate proteste di cittadini, turisti e forze d’opposizione, negli anni, per aver trovato la porta chiusa in tanti giorni festivi.

"Il passaggio è avvenuto l’8 agosto – spiega Cioppi –. A gestirlo sono le stesse tre operatrici che già erano al punto informazioni del Consorzio e che ruoteranno tra i due. Per il momento, avremo dei fondi forfettari ottenuti con un bando, 15mila euro all’anno per due anni, a cui si aggiungeranno risorse nostre e di Urbino Servizi. Si è creata la gestione integrata che auspicavamo, con Iat, Consorzio e ufficio di Borgo Mercatale che lavoreranno come soggetto unico, anche se in quest’ultimo c’è del personale di Urbino Servizi, rimpolpato di recente, e ci si occupa pure di questioni come parcheggi e permessi. Allo Iat, nei periodi intensi lavoreranno contemporaneamente due ragazze, mentre in quelli di calma ce ne sarà solo una, con orari ridotti. In ogni caso, non avremo più problemi coi giorni festivi, che quest’anno erano comunque stati coperti".

Per migliorare ancora la situazione, il Comune prevede ora di investire, sia nelle strutture, sia nel personale: "Degli operatori locali e formati, che sanno dare informazioni e conoscono i luoghi, cambiano il mondo – commenta Cioppi –. Perciò, con le risorse aggiuntive faremo formazione e interverremo sugli uffici di via Puccinotti e Borgo Mercatale, rendendoli moderni e accoglienti, per esempio cambiando vetrine, interni e illuminazione. Al Consorzio metteremo dei pannelli o totem digitali, previsti pure in città".

In merito al passaggio dello Iat dalla Regione al Comune, Cioppi spiega di aver "sempre segnalato i problemi che nascevano nei periodi intensi, per i turni. Penso che la svolta sia arrivata dopo le tante polemiche: credo che la Regione abbia capito di non riuscire a gestire un tale genere di servizio e che, affidandolo al Comune, avrebbe risolto la questione. Il gruppo che segue l’info point del Consorzio, garantito da Urbino Servizi, permetterà di gestire i turni, ma pensiamo comunque di potenziarlo, perché si prevedono flussi importanti".