Ufficio tecnico: cercasi impiegato con esperienza

Azienda di Mondavio ricerca un impiegato da inserire all’interno dell’ufficio tecnico, preferibilmente con esperienza, per la gestione, progettazione e realizzazione in pianta di rendering con programmi per allestimento di stands.

Requisiti: titolo di studio da Geometra, scuola d’Arte o Itis.

Indispensabile la buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, di programmi da disegno e informatici e la disponibilità a trasferte per alcune fiere fuori regione.

Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato con disponibilita’ immediata.

Per candidarsi inviare un’email a [email protected] indicando codice dell’offerta: 442127