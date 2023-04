"Ufficio tributi trasferito per efficienza e risparmio"

Sul trasferimento dell’ufficio tributi a Colli al Metauro abbiamo dato conto della posizione contraria di Progetto Comune. Oggi a difesa della decisione interviene l’assessore al bilancio della giunta Berloni, Maurizio Mezzanotti.

"S’è fatto essenzialmente per efficienza e risparmio", il nocciolo della sua argomentazione. Scrive Mezzanotti: "Aver stipulato una convenzione con i Comuni di Colli al Metauro, Cartoceto e Isola del Piano ha significato sul fronte della cooperazione tra enti un notevole efficientamento delle gestione delle entrate. L’associazione opera dal 2012 e ha come obiettivo il raggiungimento di un sistema di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali caratterizzato dall’erogazione di servizi ad alto livello qualitativo e dall’espletamento dell’attività di controllo attraverso l’individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi per tutti i comuni associati".

Ancora: "Migliorare la gestione delle entrate ha come conseguenza maggiore equità. Non si trascura nemmeno il supporto ai cittadini, ai quali sarà garantito lo sportello per due giorni la settimana presso il comune di Fossombrone e, su appuntamento, anche in orari e giornate diverse. Sarà attivato un sito web dedicato, gestito dall’Associazione, con ogni informazione utile, lo sportello telematico Linkmate nonché un call center attivo tutti i giorni compreso negli orari pomeridiani del martedì e giovedì".

Come Pnrr comanda: "Stiamo procedendo nel solco tracciato dal Pnrr a riguardo dell’ottimizzazione delle risorse umane, usando i mezzi che la tecnica ci fornisce, quali il lavoro da remoto, ovvero l’utilizzo di personale nella sede più adeguata, per far sì che i cittadini dei comuni associati possano raggiungere l’amministrazione digitando un unico numero e possa essere garantita massima professionalità grazie alla creazione di un team di operatori dedicati. Gli sportelli sul territorio garantiscono il servizio ai cittadini, il polo unico di lavoro permette di ottimizzare i costi e formare costantemente il personale. Finalmente potremo dire di aver superato quella fase di incertezza che avevamo trovato al nostro arrivo, dove la riscossione dei tributi incespicava in un’indeterminatezza riguardo alle cifre da incassare e alla mancanza di informazione ai cittadini. Da oggi ognuno potrà per telefono, tramite il sito o di persona recandosi agli sportelli, ricevere qualsiasi delucidazione necessaria perché la chiarezza sui propri diritti è la condizione necessaria per agevolare l’esercizio del proprio dovere di contribuente".

a. bia.