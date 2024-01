Ufficio turismo. Rinnovato l’accordo con Confcommercio

Finalmente l’Ufficio turistico Iat è aperto anche la domenica mattina, lo annuncia Federica Romiti, assessore al turismo della giunta Berloni. La novità arriva in occasione del rinnovo della convenzione con Confcommercio per la gestione sia dell’ufficio turistico che dei musei cittadini. Spiega la Romiti: "Il primo gennaio è partito ufficialmente il nuovo servizio di promozione e gestione delle strutture museali della Città di Fossombrone. Terminerà il 31 dicembre 2026: sono tre anni nei quali si lavorerà insieme, facendo squadra e rete fra questa amministrazione, l’Ufficio cultura e turismo, e Confcommercio Marche Nord, aggiudicatario dell’appalto. La collaborazione si inserisce, tra l’altro, nell’ambito del progetto di promozione turistica intercomunale “Itinerario della Bellezza“, realizzato da Confcommercio con lo scopo di creare un sistema di rete per valorizzare e promuovere la bellezza e le eccellenze della provincia e delle Marche, in Italia e nel mondo. A oggi sono 24 gli enti che ne fanno parte, tra i quali i Comuni di Pesaro, Fano e Urbino. "Fossombrone riveste in esso un ruolo attivo e strategico", spiega ancora l’assessore: "Tuttavia, non solo promozione, ma, consapevoli dell’esperienza e della competenza maturata negli anni, è stato deciso di continuare con Confcommercio anche un percorso di gestione del Punto di Informazione Turistica e dei musei di Fossombrone. Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora come amministrazione in ambito turistico e culturale, ma consapevoli che è solo l’inizio. Questo nuovo progetto di rete sarà la base per sviluppare tutta una nuova strategia di accoglienza e promozione, anche puntando sul nostro brand Fossombrone Città Felice".

Aumentato l’orario di apertura al pubblico, esteso alla domenica mattina: si copre dunque tutta la settimana.

a. b.